Cina-Cambogia: vicepresidente Han riceve re Norodom Sihamoni, punto su relazioni bilaterali

- Il vicepresidente della Cina, Han Zheng, ha ricevuto oggi a Pechino il re della Cambogia, Norodom Sihamoni, e la regina madre, Norodom Monineath Sihanouk. Han, riporta l'agenzia di stampa statale cinese "Xinhua", ha ribadito che le relazioni bilaterali "hanno resistito alla prova del tempo rimanendo solide per più di mezzo secolo", fino a divenire "un ottimo esempio di uguaglianza e vantaggio reciproco per Paesi differenti per dimensioni". "Pechino è pronta a lavorare con la Cambogia per attuare l'importante consenso raggiunto tra i leader dei due Paesi, promuovere nuovi risultati nella cooperazione strategica globale Cina-Cambogia e arrecare maggiori benefici ai due popoli", ha concluso il vicepresidente. Da parte loro, il re e la regina madre hanno espresso apprezzamento per "l'assistenza disinteressata e a lungo termine" garantita dalla Cina a Phnom Penh, ribadendo la propensione a rafforzare gli scambi e l'aderenza al principio di "una sola Cina".(Cip)