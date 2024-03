Lavoro: Rizzetto (Fd'I), grazie a Calderone per presenza in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, per la sua informativa in Aula su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La sicurezza di ogni lavoratore e la sua salute sono per noi una priorità. I nostri provvedimenti già messi in campo e quelli a cui stiamo lavorando, tra cui il pacchetto di norme sul contrasto al lavoro sommerso contenuto nel decreto legge sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, partono dal presupposto che le aziende devono rispettare le norme di sicurezza e i lavoratori devono sentirsi al sicuro in azienda". Lo afferma, in una nota, il presidente della commissione Lavoro della Camera, onorevole Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia. (segue) (Com)