Lavoro: Rizzetto (Fd'I), grazie a Calderone per presenza in Aula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare prosegue: "Aumenteremo i controlli, le ispezioni e la formazione. La cultura della sicurezza in ambito lavorativo va sostenuta e implementata il più possibile a partire, in particolare, dalle scuole. Auspico che la proposta di legge a mia prima firma per l'insegnamento nelle scuole del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, già approvata alla Camera - conclude Rizzetto -, abbia lo stesso esito positivo anche al Senato". (Com)