Messico: governo su legge migranti, non accetteremo nessun respingimento dal Texas

- Il governo del Messico “non accetterà nessun respingimento di migranti dal Texas”. Lo ha affermato la ministra degli Esteri, Alicia Barcena, esprimendo la posizione ufficiale dell'esecutivo. “Stiamo ultimando il testo che presenteremo nelle audizioni (…) ll Messico farà di tutto per fermare questa misura anti-migrante, xenofoba e discriminatoria”, ha scritto Barcena su X, ribadendo che “in nessuna circostanza” si accetteranno respingimenti dal Texas. “I nostri migranti non sono delinquenti”, si legge in un altro post di Barcena su X. “Il loro apporto all’economia è fondamentale: 324 miliardi di dollari all’anno", ha scritto la ministra, aggiungendo che sono oltre 37 milioni i messicani che vivono negli Usa. Nelle ore precedenti si è espresso anche il presidente, Andres Manuel Lopez Obrador, che ha definito la legge disumanizzante e ha ribadito che il Paese non accetterà le deportazioni. (segue) (Mec)