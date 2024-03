Messico: governo su legge migranti, non accetteremo nessun respingimento dal Texas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la presidente del Senato del Messico, Ana Lilia Rivera, si è congratulata "con la decisione della corte d’appello degli Stati Uniti che ha deciso di sospendere l’entrata in vigore della legge Sb4 nello Stato del Texas, approvata dalla Corte suprema, che criminalizza e discrimina i migranti che arrivano nel Paese in cerca di migliori condizioni di vita”, ha scritto Rivera su X. La senatrice ha sottolineato che la Camera alta del Messico, in quanto organo che revisiona la politica estera, “respinge le leggi che, invece di risolvere un problema, violano i diritti umani dei migranti”. (segue) (Mec)