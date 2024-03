Messico: governo su legge migranti, non accetteremo nessun respingimento dal Texas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di martedì la Corte suprema federale aveva acconsentito temporaneamente all'entrata in vigore della legge, che dà alle autorità statali del Texas il potere di arrestare e di espellere persone entrate irregolarmente dal confine con il Messico. Successivamente il governo del Messico si era espresso in un comunicato “condannando la legge”, che “cerca di fermare i migranti criminalizzandoli” e “incoraggia la separazione delle famiglie, la discriminazione e la profilazione etnica”. Poco prima della mezzanotte di martedì, si è espresso il quinto circuito delle corti d'appello Usa, con sede a New Orleans, decretando la sospensione della legge in attesa di un pronunciamento sul merito, atteso all'inizio del mese prossimo.“Seguiamo da vicino gli sviluppi legali sulla legge Sb4 e consigliamo ai cittadini messicani in Texas di avvicinarsi agli 11 consolati messicani presenti, per conoscere i propri diritti. Non siete soli!”, aveva scritto su X la ministra degli Esteri, Alicia Barcena. (Mec)