Mafie: Vaccari (Pd), con Libera per combattere fianco a fianco

- "La mafia non si manifesta più attraverso le eclatanti stragi di un tempo, ma c'è ed è ancora più pericolosa perché è dentro le fessure della nostra società e gode di una complicità diffusa legata alla ricerca esasperata e criminale del profitto. Può contare su spalleggiamenti e vive nel conflitto sociale dove si nutre ed arruola adepti. Ecco perché di fronte a molta indifferenza e a momenti di rassegnazione occorre metterci la faccia per stare in prima linea accanto a chi ogni giorno si batte per informare, prevenire, contrastare l'avanzare e il radicamento delle mafie". Lo dichiara il deputato democratico Stefano Vaccari, segretario di presidenza della Camera. (segue) (Rin)