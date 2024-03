Ue: Weber (Ppe), raggiungere indipendenza agricola è interesse strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di cibo "e quello che fanno i nostri agricoltori ogni giorno non è solo una questione ambientale ma di interesse nazionale per questo la nostra indipendenza nel produrre cibo come Ue deve diventare di interesse strategico”. Lo ha detto il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, a margine del prevertice del partito a Bruxelles. "Siamo dalla parte degli agricoltori colpiti, soprattutto in Ucraina” per questo “servono tariffe chiare per l’import dalla Russia” perché “i nostri agricoltori meritano sostegni e protezione dall’Ue”, ha concluso Weber.(Beb)