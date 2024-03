Sri Lanka: Fondo monetario conclude consultazioni su Articolo IV

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha concluso le annuali consultazioni sull'Articolo IV dello statuto del Fmi, e ha raggiunto un accordo a livello di funzionari in merito alle politiche economiche per concludere la seconda revisione dell'accordo Extended Fund Facility (Eff). Lo ha annunciato il Fondo monetario attraverso un comunicato diffuso nella giornata di oggi. Secondo la nota, le riforme di politica macroeconomica intraprese dallo Sri Lanka dopo la gravissima crisi finanziaria dello scorso anno "iniziano a dare frutti", ed è ora prioritario "sostenere lo slancio della riforma e far fronte alle debolezza della governance e alle vulnerabilità corruttive" per porre l'economia su un percorso di ripresa sostenibile. Per quanto riguarda il completamento della seconda revisione dell'Eff, il Fondo monetario richiede "l'attuazione di precedenti azioni da parte delle autorità" e il completamento della revisione delle garanzie finanziarie, che confermi "progressi adeguati sul fronte della ristrutturazione del debito". (segue) (Fim)