Sri Lanka: Fondo monetario conclude consultazioni su Articolo IV (2)

- La banca centrale dello Sri Lanka ha mantenuto i tassi di interesse invariati alla fine di gennaio, in linea con le aspettative di mercato, rinunciando a un taglio dei tassi nel timore di nuove pressioni inflattive nei mesi a venire. La banca centrale ha mantenuto il tasso di deposito fisso al 9 per cento e il tasso di prestito fisso al 10 per cento, come previsto dalla maggior parte degli economisti. La decisione mira a mantenere l'inflazione al livello obiettivo del 5 per cento nel medio termine, consentendo allo stesso tempo all'economia di raggiungere il suo potenziale. "Il consiglio (politico della banca centrale) ha preso nota degli effetti degli sviluppi recenti in materia di tassazione e dei fattori di offerta che sono suscettibili di esercitare pressioni al rialzo sull'inflazione nel breve termine", si legge in una dichiarazione. (segue) (Fim)