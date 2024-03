Russia: Putin, farò di tutto per essere all'altezza della fiducia dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente rieletto della Russia Vladimir Putin ha ringraziato i cittadini del Paese per la fiducia e il sostegno dimostrati alle elezioni presidenziali svoltesi dal 15 al 17 marzo. E' quanto emerge da un videomessaggio di Putin trasmesso dal Cremlino a seguito della riunione della Commissione elettorale centrale russa che ha svelato i risultati ufficiali del voto. Secondo Putin, la campagna elettorale di quest'anno è stata "estremamente intensa" e "importante per il Paese e il suo popolo". Inoltre, il titolare del Cremlino ha promesso che tutte le idee e proposte degli altri candidati alla presidenza saranno utilizzate "nell'interesse dello sviluppo della Russia". Il presidente ha poi ringraziato tutti i cittadini che hanno partecipato al voto, dimostrando "rispetto per il proprio dovere civico". "Cari amici, vi ringrazio per il vostro sostegno. Per me è più importante di una vittoria formale alle elezioni", ha detto ancora Putin, promettendo di "fare di tutto per essere all'altezza" della fiducia dei connazionali. (segue) (Rum)