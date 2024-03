Editoria: Floridia (M5s), sostegno a giornalisti Agi in sciopero contro vendita ad Angelucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema dell'informazione italiana ha bisogno di più indipendenza, più pluralismo, meno ombre legate a interessi degli editori e a possibili conflitti di interesse. La possibile acquisizione dell'Agi da parte del gruppo Angelucci va esattamente nella direzione opposta a questa", afferma in una nota la senatrice M5s Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai. "Esprimo pieno sostegno ai giornalisti di una delle principali agenzie stampa italiane che hanno indetto uno sciopero che ha una valenza che va oltre il caso specifico. Non possiamo permetterci simili situazioni proprio mentre l'Europa emana un regolamento come il Media Freedom Act che traccia una strada evidentemente lontana da questo tipo di operazioni e mentre dal Presidente Mattarella a più riprese sono giunti moniti sulla libertà di stampa, essenziale per la vita democratica del Paese", conclude.(Com)