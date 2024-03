Mafie: M5s, oggi vera emergenza è loro sottovalutazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si celebra la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera. È doveroso ricordare che tantissimi parenti di quelle vittime ancora oggi aspettano giustizia per i loro cari. Questo accade in un Paese in cui in troppi tratteggiano la Giustizia come qualcosa di persecutorio e in cui il governo indebolisce gli strumenti della magistratura. La giornata di oggi viene onorata appieno solo a patto che ogni giorno vada avanti in maniera decisa e compatta la lotta contro tutte le mafie. Il principale pericolo da fronteggiare nel nostro tempo è il pericoloso clima negazionista rispetto all'attualità e alla forza della penetrazione mafiosa nel tessuto sociale ed economico del Paese". Lo affermano, in una nota, i rappresentanti del Movimento cinque stelle nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Valentina D'Orso, Federico Cafiero de Raho, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato. (segue) (Com)