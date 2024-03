Mafie: M5s, oggi vera emergenza è loro sottovalutazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del M5s continuano: "Al contempo, assistiamo ad un evidente e anche ostentato affievolimento della legislazione contro le mafie del terzo millennio e la corruzione. Il fenomeno mafioso è radicato stabilmente nella nostra società e nell'economia italiana, europea e mondiale. L'aspetto militare e stragista ha lasciato il passo alle mafie finanziarie dei colletti bianchi, pericolose e dannose come e anche più delle versioni precedenti. Oggi la vera urgenza è far comprendere questa realtà e difendere la legislazione antimafia che da oltre 30 anni porta risultati formidabili". (Com)