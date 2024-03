Sardegna: accordo pubblico-privato, a Sassari messa in sicurezza strada vicinale Maccia d'Agliastru

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla stretta collaborazione tra pubblico e privato la strada vicinale Maccia d'Agliastru, in territorio di Sassari, potrà essere interessata da importanti lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, per 400mila euro. Nei giorni scorsi l’assemblea del Consorzio, coordinata dal presidente Antonio Cardin e a cui ha partecipato anche l’assessore comunale alle Infrastrutture della Mobilità e Traffico Carlo Sardara, ha deliberato di stanziare 200mila euro, che si aggiungono ai 200mila già previsti nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. Fondamentale è stato il contributo della società Medea, che ha partecipato con 80mila euro. "Si tratta di un’ulteriore dimostrazione dell’importanza della cooperazione tra pubblico e privato – ha commentato l’assessore Carlo Sardara - Grazie a questa collaborazione, che vede protagonisti il Comune di Sassari, il consorzio Maccia d'Agliastru e la società Medea che usufruisce della strada consortile, si riesce finalmente a risolvere un grosso problema di sicurezza stradale determinato dalle condizioni critiche della viabilità consortile. Occorre evidenziare che la manutenzione della strada vicinale Maccia d’Agliastru va a beneficio dell’intera collettività e non solo dei singoli consorziati, poiché vi si trova anche il deposito di Medea, da cui parte l’approvvigionamento del gas cittadino. La compartecipazione alle spese è stata concordata in base allo statuto comunale dei consorzi strade vicinali". Dello stesso avviso il presidente Antonio Cardin:«Questi lavori consentiranno di percorrere la viabilità consortile in sicurezza sia per noi utenti sia per i mezzi di Medea che, grazie a un suo contributo straordinario, ha consentito di raggiungere la necessaria disponibilità finanziaria». Nel corso delle prossime settimane, una volta approvata la progettazione, si darà corso all'esecuzione dei lavori. (Rsc)