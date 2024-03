Ue: Weber (Ppe), obiettivo è trasformare green deal in posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ue "la questione chiave non è solo il green deal ma dobbiamo trasformare gli obiettivi climatici in posti di lavoro” perché “non voglio vedere le auto elettriche essere prodotte in Cina e noi che le compriamo, voglio vedere le tecnologie moderne essere prodotte in Ue e questo è l’obiettivo” perché l’ambizione “è creare posti di lavoro”. Lo ha detto il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, a margine del prevertice del partito a Bruxelles. “Stiamo vivendo un periodo di crisi multiple e il cambiamento climatico è una delle sfide che ci troviamo di fronte” e il “Ppe è impegnato in questo, come impegno nei confronti delle nuove generazioni” e vogliamo raggiungere “gli obiettivi del 2050, non c’è un’alternativa”, ha concluso.(Beb)