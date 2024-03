Nucleare: Tajani, fonte importante, Italia punta a indipendenza energetica e lotta a cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia guarda all’indipendenza energetica per lasciare progressivamente le fonti fossili e puntare su un mix in cui vi siano le rinnovabili, l’idrogeno e il nucleare. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con la stampa a Bruxelles, a seguito del primo vertice mondiale sull'energia nucleare. L’energia atomica secondo Tajani “è una delle fonti meno inquinanti in assoluto”. “Sia per la lotta al cambiamento climatico che per l’indipendenza energetica è giusto” guardare al nucleare, ha proseguito il ministro. “Siamo la patria di Enrico Fermi e anche dal punto di vista della ricerca siamo all’avanguardia”, ha ricordato Tajani. (Beb)