Tim: incaricata società Morrow Sodali per raccogliere deleghe di voto per Assemblea azionisti

- In vista dell’Assemblea degli azionisti ordinari di Tim, convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 23 aprile 2024, la società ha incaricato Morrow Sodali, società che offre consulenza e servizi di shareholder communications e di proxy voting alle società quotate, di effettuare la raccolta delle deleghe di voto e di manifestare il voto nell’Assemblea – attraverso subdelega al Rappresentante designato – in esercizio delle deleghe conferite a seguito e nell’ambito della sollecitazione. Ferma restando la facoltà del delegante di dare indicazioni di voto diverse, Tim – riferisce una nota – intende svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento a tutti i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea convocata per il 23 aprile 2024, ad eccezione di quello relativo alla nomina del collegio sindacale (quarto punto all’ordine del giorno di parte ordinaria) e ai relativi sottopunti (nomina dei componenti il collegio sindacale, nomina del presidente del collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi). (Rin)