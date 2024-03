Ue: Acea, vendite auto a febbraio in aumento del 10,1 per cento, Stellantis +12 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio il mercato automobilistico dell'Unione europea ha registrato un aumento del 10,1 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, raggiungendo le 883.608 unità. Tra i quattro principali mercati dell'Ue, la Francia (+13 per cento) e l'Italia (+12,8 per cento) hanno registrato una crescita a due cifre, seguite da Spagna (+9,9 per cento) e Germania (+5,4 per cento). Lo rende noto l'Acea, l'associazione europea dei costruttori di auto. Le auto immatricolate sul mercato europeo (Ue, Paesi Efta e Regno Unito) da Stellantis, nel mese di febbraio, sono state 185.897, in aumento dell’11,2 per cento sull’anno precedente. Nella sola Unione europea, le auto immatricolate da Stellantis sono state 172.268, con una crescita del 12 per cento. (Rin)