Lavoro: Calderone, specifico approfondimento su sicurezza è fondamentale

- “Uno specifico approfondimento in tema di sicurezza del lavoro risulta fondamentale per comprendere, oltre che conoscere, le regole che permettono al lavoratore di svolgere la propria attività in un ambiente sicuro, a tutela della propria salute, con l’obiettivo di fornire ogni elemento utile alla prevenzione ed alla gestione integrata dei rischi professionali”. Lo ha sottolineato la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Elvira Calderone, nell’Aula della Camera, nel corso dell’informativa urgente in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai fatti occorsi presso un cantiere edile a Firenze. (Rin)