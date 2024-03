Nucleare: Grossi (Aiea), può dare contributo a sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria nucleare nelle realtà moderne può dare un contributo significativo all’energia e alla sicurezza. Lo ha affermato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, a margine del Summit sull'energia atomica, in corso a Bruxelles. "I capi di governo e i presidenti ritengono che, dal punto di vista energetico e della sicurezza nel contesto attuale, l'energia nucleare possa dare un contributo importante", ha detto Grossi parlando con la stampa prima dell'inizio dei lavori. Il direttore generale dell'Aiea ha sottolineato il “ritorno dinamico” dell'energia nucleare in Russia, Cina, Stati Uniti e nei paesi del sud globale. Grossi ha aggiunto che ogni Stato decide autonomamente se vuole sviluppare l'energia nucleare. (Res)