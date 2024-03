Tunisia: ministero Lavori pubblici, approvati 60 progetti di sviluppo urbanistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Lavori pubblici in Tunisia ha annunciato ieri l'approvazione di sessanta piani di sviluppo urbanistico nelle municipalità di diversi governatorati. Secondo un comunicato stampa, un gruppo dell'amministrazione centrale tunisina, presieduto dal direttore generale dell'agenzia per la pianificazione urbana, Abderrazek Chiha, è stato incaricato di monitorare la preparazione o la revisione dei piani di sviluppo urbano. Questa squadra è anche responsabile di effettuare visite regolari in tutte le regioni del Paese per partecipare agli incontri tra rappresentanti dei comuni, delle parti interessate e dei governatorati. Scopo degli incontri è quello di esaminare gli studi dei piani di sviluppo urbano e le difficoltà che ne ostacolano l'avanzamento, con l'obiettivo di accelerarne l'approvazione. A tal fine, il ministero dei Lavori pubblici ha invitato tutte le municipalità ad accelerare il completamento degli studi su questi piani urbanistici per stimolare gli investimenti, realizzare uno sviluppo sostenibile e migliorare il paesaggio urbano del Paese nordafricano. (Tut)