Energia: Lavrov, Russia e Arabia Saudita non consentiranno interferenze in attività Opec+

- Russia e Arabia Saudita non consentiranno alcun tentativo di interferire nei meccanismi di regolamentazione del mercato petrolifero globale nel quadro dell'accordo Opec+. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista ripresa dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Quello che stiamo facendo con loro ora nel quadro dell'Opec+ e con il sostegno di tutti gli altri membri di questa associazione riflette esattamente proprio questa intenzione. L'Arabia Saudita mantiene questa linea molto chiaramente. Non permetteremo tentativi di interferire in questi processi", ha affermato Lavrov. L'Arabia Saudita è interessata a garantire che i prezzi del petrolio siano stabili e redditizi per i Paesi produttori di petrolio, ma allo stesso tempo a un livello attraente per i clienti, ha aggiunto il ministro russo. (Rum)