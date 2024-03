Mafie: Borghi (Iv), onoriamo vittime con il nostro impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, istituita per legge nel 2017. “Un tributo doveroso e un messaggio di responsabilità a vigilare sui principi di legalità in ogni aspetto della vita pubblica e sociale. Onoriamo le vittime con il nostro impegno a costruire una società più giusta e libera dalle mafie". Lo scrive sui suoi social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva. (Rin)