Bari: Gasparri (FI), eccessiva ribellione preventiva di Decaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Non fa piacere a nessuno vedere una grande città italiana importante come Bari, alla quale tutti siamo legati, immersa in questa vicenda. La Commissione di accesso, che é stata commentata con un po' di teatralità da Decaro in una conferenza stampa, farà le sue valutazioni e deciderà se sciogliere o meno il Comune". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri a "Omnibus" su La7. Per Gasparri "é grave che ieri alcuni funzionari dell'Anci, di cui Decaro é presidente, abbiano chiesto ai sindaci e agli amministratori di firmare un documento di solidarietà nei suoi confronti. Perché - spiega - anche questo piccolo episodio denota una concezione padronale delle istituzioni. La ribellione preventiva di Decaro é eccessiva". (segue) (Rin)