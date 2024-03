Bari: Gasparri (FI), eccessiva ribellione preventiva di Decaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri il ministro dell'Interno Piantedosi ha ricordato che in diversi Comuni italiani é stata nominata una Commissione per alcuni accertamenti e tanti di questi sono stati sciolti. E molti erano amministrati dal centrodestra a dimostrazione che quella di Piantedosi non é una scelta ideologica - ricorda Gasparri -. Decaro affronti la situazione. La gestione del potere a Bari appare discutibile. E quando Decaro afferma che alcuni di quei consiglieri arrestati erano stati eletti nelle liste civiche di centrodestra bisogna puntualizzare che, molti di loro, sono poi transitati nelle file di sinistra. E guarda caso quella pratica, di quel finanziamento di quella determinata opera, correva più velocemente. Ma questo é un caso o forse no. Le valutazioni in ogni caso saranno fatte dalle autorità competenti ai quali non ci si può ribellare. Tutti siamo stati sottoposti ad accertamenti nella vita e si devono accettare. Il resto lo diremo domani in una conferenza stampa che terrò a Bari", conclude il capogruppo di Forza Italia in Senato. (Rin)