Grecia: Mitsotakis in vista di Consiglio Ue, in prima linea per sostegni a Kiev e Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel sostegno all’Ucraina e nella strategia di difesa europea la Grecia “sta giocando un ruolo di primo piano” ma ora l’Ue deve trovare forniture congiunte di materiale per la difesa ucraina e uno strumento di compensazione economica per i Paesi che lo forniscono. E’ questo quanto riferirà, secondo fonti governative greche, il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, nel corso del Consiglio europeo di oggi. Lo riferisce l’agenzia “Ana Mpa” secondo cui Mitsotakis dovrebbe ribadire la sua posizione a favore dell’esclusione delle spese relative alla difesa dal calcolo del deficit pubblico. Mitsotakis, inoltre, sottolineerà anche la ferma posizione della Grecia a sostegno dell'Ucraina. Con riferimento agli ultimi sviluppi a Gaza – prosegue il quotidiano greco -, nel corso del vertice Ue Mitsotakis riferirà della crescente preoccupazione della Grecia per le ingenti perdite di civili e per la crisi umanitaria in corso oltre alla necessità di un cessate il fuoco immediato, del rilascio di tutti gli ostaggi e dell'apertura di tutti i corridoi umanitari. Infine, evidenzierà che il Paese è pronto a contribuire a qualsiasi sforzo che porti al raggiungimento della stabilità regionale. (Gra)