Romania: Corte costituzionale, elezioni presidenziali potranno essere indette a settembre

- Le elezioni presidenziali in Romania possono essere organizzate a settembre. Lo ha deciso la Corte costituzionale che ha respinto così il ricorso dell'Unione salvate la Romania (Usr) alla legge adottata dal Parlamento. Per entrare in vigore manca solo un passo: la promulgazione da parte del presidente Klaus Iohannis. "In sostanza, la Corte ha ritenuto che la legge oggetto di contestazione opera un ridimensionamento dell'intervallo temporale in cui fissare la data delle elezioni, il che non mette in discussione un elemento fondamentale del diritto di voto", si legge in una nota di la Corte costituzionale. La sessione plenaria della Camera dei deputati ha adottato martedì scorso il disegno di legge che prevede il cambiamento della data delle elezioni presidenziali romene. Nella forma adottata dal Parlamento, le elezioni presidenziali potranno essere organizzate all'inizio di settembre. Il primo ministro Marcel Ciolacu ha già annunciato che nella coalizione si è discusso dell'organizzazione del primo turno delle elezioni presidenziali il 15 settembre e del secondo turno il 29 settembre. (Rob)