Ue: Gasparri (FI), proposta Ppe è con Von Der Leyen ma vedremo equilibri

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Forza Italia è nel Ppe che, secondo le previsioni, sarà il gruppo più numeroso in Europa e probabilmente esprimerà il Presidente della Commissione. Nel congresso di Bucarest è stata designata Ursula Von der Leyen come candidata. L'ultima volta avevamo proposto Weber, che non ebbe la maggioranza. Quindi una proposta è una proposta, poi bisognerà vedere cosa accadrà dopo il voto. Peraltro i voti per le cariche europee a volte seguono logiche diverse. Anni fa Antonio Tajani fu candidato alla presidenza del Parlamento Europeo ed è stato eletto con una maggioranza di voti composta da Ppe, conservatori e liberali. Quelli della Lega non lo votarono perché erano in un altro gruppo". Lo ha detto a "Omnibus", su La7, il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, che poi ha proseguito: "Noi riteniamo che in una maggioranza chiamata a governare l'Ue, chi vuole sciogliere l'Europa, chi non vuole l'euro, come Afd, non ci possa stare. Ma questo veto non vale certo per la Lega, con la quale collaboriamo e governiamo da decenni. Il problema sono alcune forze radicali che non siamo solo noi a ritenere incompatibili: loro stesse si ritengono tali". (Rin)