Spagna: Puigdemont annuncerà oggi possibile candidatura a elezioni in Catalogna o europee

- Il leader di Uniti per la Catalogna, Carles Puigdemont, annuncerà oggi la sua possibile candidatura alle elezioni anticipate catalane del 12 maggio prossimo o se deciderà di correre alle elezioni europee del 9 giugno per cercare di riconfermare il suo status di europarlamentare. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", l'annuncio sarà fatto in una conferenza stampa dalla sede di Uniti per la Catalogna (JxCat) ad Elna, in Francia. La Catalogna è di nuovo alla ribalta politica nazionale spagnola, Il 13 marzo è stato bocciato il bilancio regionale ed il presidente della giunta e leader di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Pere Aragones, ha deciso di indire nuove elezioni. (Spm)