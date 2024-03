Nucleare: De Croo, essenziale per azzerare emissioni di CO2 entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’energia nucleare, così come le fonti alternative, è essenziale per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro il 2050. Lo ha affermato il primo ministro belga Alexander De Croo al suo arrivo al vertice internazionale sull'energia nucleare organizzato a Bruxelles dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) e dal Belgio. “Se vogliamo seguire la strada della decarbonizzazione dell’economia, se vogliamo arrivare a zero emissioni di CO2 entro il 2050, dobbiamo utilizzare tutti i tipi di energia pulita: energia nucleare e energia da fonti rinnovabili", ha affermato il premier. Secondo De Croo, il Belgio intende prolungare di altri dieci anni, fino al 2035, la durata di servizio dei suoi nuovi reattori nelle attuali centrali nucleari di Tiange e Doul. "Lo stiamo facendo parallelamente a massicci investimenti in fonti alternative, compresa la costruzione di parchi eolici nel Mare del Nord", ha sottolineato il premier. Parallelamente, il Belgio sta sviluppando attivamente piccoli reattori nucleari modulari che, secondo il primo ministro, rappresentano “il futuro dell’energia nucleare”. De Croo ha ricordato che il Belgio ha già investito 100 milioni di euro in questa ricerca e ne ha fatto il suo obiettivo principale nel campo dello sviluppo nucleare. (Res)