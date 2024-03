Mafia: assessore Sicurezza Lazio, memoria e impegno per onorare sacrificio vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per onorare il sacrificio delle oltre mille vittime di mafia accertate nel nostro Paese "dobbiamo continuare a perseguire con rigore e fermezza la strada della legalità. La Giornata di oggi è un momento di riflessione doveroso per ricordare il sacrificio di rappresentanti delle Istituzioni e servitori dello Stato, magistrati, appartenenti alle Forze di polizia e semplici cittadini che hanno pagato con la vita il loro coraggio e l’amore per la giustizia". Lo dichiara Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana della Regione Lazio, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. "Il 21 marzo rinnoviamo tutti insieme, cittadini e istituzioni, l’impegno nella lotta alla cultura mafiosa e alla violenza criminale. Saremo al fianco dei familiari delle vittime e di tutti i cittadini che credono che la mafia possa essere sconfitta - aggiunge Regimenti -. Oggi siamo chiamati a trasformare la memoria in impegno, denuncia, testimonianza e cambiamento. La Regione Lazio è e sarà in prima linea in questo cammino: saremo concretamente al fianco delle Forze dell’Ordine attraverso i bandi sulla sicurezza integrata che saranno pubblicati nelle prossime settimane, siamo al lavoro per mettere a punto un piano strategico per la gestione dei beni confiscati per favorire il recupero, la valorizzazione e il riutilizzo dei beni stessi, continueremo a sostenere le amministrazioni comunali che soffrono il problema delle infiltrazioni della criminalità. Faremo la nostra parte per costruire un’alternativa vincente al modello mafioso", conclude l’assessore Regimenti. (Com)