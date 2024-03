Agricoltura: Prandini (Coldiretti), importante che nostra proposta su aiuti di Stato arrivi a tavolo leader Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante che la proposta di Coldiretti sugli aiuti di Stato all'agricoltura e agli imprenditori agricoli arrivi sul tavolo dei leader europei. Lo ha dichiarato il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, incontrando la stampa a Bruxelles a margine del vertice europeo e prima dell'incontro con la giunta dell'organizzazione e il commissario europeo all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski. "Oggi è una giornata importante che coglie gran parte delle richieste che, come Coldiretti, abbiamo presentato nei mesi scorsi alla Commissione europea, e in particolare alla presidente von der Leyen, nel segno di aumentare la capacità produttiva in Europa, diminuire la necessità di importazioni di prodotti agricoli agroalimentari provenienti da altri Paesi, e ancora di più, nel tenere in considerazione quelli che sono i bisogni dei nostri agricoltori", ha dichiarato Prandini. "Si può fare ancora di più. Serve inserire la reciprocità, anche negli accordi di libero scambio, che rappresenta un'attenzione al territorio e all'ambiente nel quale noi viviamo a livello globale", ha poi aggiunto. (segue) (Beb)