Agricoltura: Prandini (Coldiretti), importante che nostra proposta su aiuti di Stato arrivi a tavolo leader Ue (2)

- L'applicazione delle nuove norme proposte dalla Commissione, ha poi proseguito il presidente di Coldiretti, "dovrà essere immediata per quanto riguarda la semplificazione della politica agricola comune e tutto ciò che concerne la possibilità di utilizzare i terreni a riposo, più di 4 milioni di ettari a livello europeo, che dovrà essere fatta già nell'anno in corso. Poi noi riteniamo che tutto ciò che riguarda altri percorsi, che potranno portare a una semplificazione ulteriore, dovranno essere altrettanto attenzionati già da oggi, nella discussione della futura Politica agricola comune, evitando che si possano commettere gli sbagli che abbiamo osservato negli ultimi mesi e nell'ultimo anno" In prospettiva futura, ha spiegato Prandini alla stampa, "il confronto diventa fondamentale, per partire dai bisogni degli agricoltori e degli imprenditori, e non un'imposizione di carattere burocratico lontana dall'attuazione delle regole stesse". (segue) (Beb)