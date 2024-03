Agricoltura: Prandini (Coldiretti), importante che nostra proposta su aiuti di Stato arrivi a tavolo leader Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema degli aiuti di Stato, ha concluso, "è altrettanto importante che oggi, nella discussione che verrà attuata fra i presidenti del Consiglio, passi la proposta fatta da Coldiretti per quanto riguarda la moratoria e per quanto riguarda gli aiuti che vengono definiti con dei limiti, quindi col de minimis, e che vengano tolti. Dobbiamo metterci nella condizione, laddove ci siano dei fenomeni legati alle calamità di carattere naturale, di poter intervenire su quello che è il danno reale che le aziende hanno subito. Qualsiasi forma di limite imposto rischia di mettere poi in difficoltà la continuità della lavorazione delle imprese agricole con una forma, particolarmente rischiosa, che è quella dell'abbandono, vista e segnalata più volte in Italia", ha concluso Prandini. (Beb)