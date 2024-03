Russia: scrutinio finale, Putin vince presidenziali con 87,28 per cento di voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo lo scrutinio finale, Vladimir Putin, ha ottenuto la vittoria alle elezioni presidenziali russe con l'87,28 per cento dei voti. Lo ha reso noto la presidente della Commissione elettorale centrale russa, Ella Pamfilova, nel corso di una riunione finale. Stando all'organismo, sono 76.277.708 persone che si sono espresse a favore della rielezione di Putin. Lo scrutinio finale ha rivelato che l'esponente del Partito comunista, Nikolaj Kharitonov, ha ottenuto il 4,31 per cento dei voti; il candidato del partito Nuova Gente, Vladislav Davankov, ha ottenuto il 3,85 per cento delle preferenze; infine, il leader del Partito liberaldemocratico, Leonid Slutskyj, è arrivato quarto con il 3,2 per cento dei voti. L'affluenza alle urne è stata pari al 77,49 per cento. (Rum)