Roma: scoperto giro ricettazione in campo nomadi, una denuncia

- Monopattini rubati e 17 kg di rame rubati: è stato scoperto un giro di ricettazione nel campo nomadi di via Salvati a Roma. I Carabinieri della compagnia di Roma Montesacro, unitamente al personale del Corpo di Polizia locale Roma Capitale hanno condotto una mirata attività di controllo straordinario nel campo nomadi in via Salvati. Durante le verifiche, i Carabinieri e la Polizia locale hanno ispezionato i numerosi moduli abitativi censendo e controllando 113 occupanti. Un uomo di 38 anni, è stato denunciato per ricettazione dopo aver rinvenuto oltre 17 kg di cavi elettrici in rame, alcuni monopattini elettrici e parti di essi, rubati sia da privati che da alcune società di noleggio. (Rer)