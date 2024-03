Mafie: Musumeci, da esempio vittime costruire società migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella Giornata dedicata a tutte le vittime innocenti delle mafie non basta rinnovarne il ricordo. Serve trarre dal loro esempio stimoli per costruire una società civile migliore ed una classe dirigente impermeabile ad ogni pressione esterna. Altrimenti, le ricorrenze diventano inutili riti improntati alla ipocrisia". Lo scrive su Facebook il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. (Rin)