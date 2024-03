Poste: Del Fante, una super app per i pagamenti digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano prevede nuovi business per almeno 700 milioni di ricavi nell'area pacchi e logistica: "Ci sono 500 milioni di ricavi aggiuntivi nel settore pacchi e circa 300 milioni dai contratti ai grandi clienti di servizi outsourcing nella logistica. Abbiamo già clienti come Tim e Vodafone, nel caso della telefonia garantiamo, per esempio, il trasferimento di uno smartphone dal distributore al cliente finale, compresa la consegna nell'ultimo miglio. Nell'e-commerce siamo leader di riferimento, ora puntiamo a risalire la filiera di attività B2B e del mercato internazionale". "In ballo - continua l'amministratore delegato - abbiamo anche lo sviluppo di una joint venture nel settore immobiliare per la gestione dei pacchi e per lo sviluppo di magazzini per la logistica conto terzi, entro il mese di aprile individueremo il partner che entrerà in questa operazione che vale circa 800 milioni". Le filiali bancarie in molte aree chiudono: Noi rimaniamo e abbiamo dimostrato di fare tornare i conti, riempiendo i nostri uffici con nuovi servizi. Non a caso, alla fine del piano avremo una quota del 5 per cento del mercato delle sim telefoniche e circa il 5 per cento nel settore dei contratti di gas e luce, un insieme di attività che sommate ai servizi del progetto Polis consentono di mantenere i nostri 13mila uffici". (segue) (Rin)