Poste: Del Fante, una super app per i pagamenti digitali (3)

- Sul destino di PagoPa il direttore generale di Poste, Giuseppe Lasco, ha ribadito che sarà il Mef a decidere cosa fare in base a un decreto. Resta che il trasferimento di PagoPa a Poligrafico e Poste ha sollevato un polverone: "Un po' sorprende anche noi, in tre ore di conference call con gli investitori nessuno si è posto il problema di PagoPa, un'attività che vale in termini di margine operativo circa 10 milioni. Nello specifico si tratta di servizi regolati, sui dati abbiamo, tra l'altro, dimostrato di garantirne la sicurezza gestendo oltre un miliardo di transazioni Spid". L'avvicendamento alla direzione generale di Poste alimenta lo scenario che la vede gestire la privatizzazione di Poste e poi passare la mano nel 2025: "I manager hanno una sola faccia. Reputerei impensabile presentarmi a lavorare in un'altra azienda. Assolutamente", conclude Del Fante. (Rin)