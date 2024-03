Italia-Corea del Sud: proseguono a Seul gli eventi per l'ottava edizione degli Italian Design Days (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Porro, che è anche responsabile marketing e comunicazione del marchio italiano di arredamento Porro S.p.a., ed è stata direttrice di produzione per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici 2012 a Londra e 2014 a Sochi, ha tenuto ieri una special lecture per gli studenti di design e architettura su Salone Del Mobile e design di arredo, seguita da un seminario dal titolo “Korea and Italy as Partners on Design Innovation and Sustainability”, durante il quale Porro ha parlato del valore del “buon design” e della direzione della 62esima edizione del Salone del Mobile.Milano, la principale fiera di arredamento europea e mondiale che si terrà a Milano dal 16 al 21 aprile prossimi nel quartiere fieristico di Fiera Milano, Rho. (segue) (Git)