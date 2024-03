Germania: politici chiedono azione più severa contro TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Politici di diversi partiti tedeschi chiedono un'azione più severa contro l'applicazione cinese TikTok. Il vicepresidente del Comitato parlamentare di controllo sulle agenzie di intelligence (Pkgr), Roderich Kiesewetter dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha dichiarato al quotidiano “Handelsblatt”: “Se una regolamentazione più severa non può essere attuata in maniera efficiente, penso che sia necessario prendere in considerazione un divieto generale di TikTok”. Secondo l'esponente del principale partito di opposizione al Bundestag, questa app è “un pericolo per la nostra democrazia” e uno strumento importante nella guerra ibrida di Cina e Russia. TikTok non viene utilizzato solo per diffondere disinformazione, ma anche “specificamente per lo spionaggio e l’accesso ai dati”. Kiesewetter chiede quindi conseguenze immediate per i dipendenti pubblici, con un divieto di installare TikTok sui loro “dispositivi di lavoro”. Per Jens Zimmermann del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), l'Ufficio federale per la sicurezza informatica (Bsi) dovrebbe vietare l'uso di TikTok da parte della pubblica amministrazione. Secondo il presidente del Pkgr, Konstantin von Notz dei Verdi, “tutte le possibilità di regolamentazione” andrebbero utilizzate contro TikTok. L'esponente degli ecologisti ha aggiunto di non essere “un fan di divieti comunque difficili da applicare” e di preferire una disciplina chiara. Il riferimento è alla legge dell'Ue sui servizi digitali (Dsa), che impone alle società di Internet di intraprendere azioni coerenti contro la diffusione di contenuti illegali e di disinformazione. (Geb)