Ue: al via il Consiglio, sul tavolo dei leader Ucraina, difesa, Medio Oriente e immigrazione

- Sostegno all’Ucraina, difesa e sicurezza, Medio Oriente, allargamento, immigrazione e agricoltura: questi i temi principali della due giorni del Consiglio europeo che prende il via oggi. I leader dei 27 Paesi membri dell’Ue terranno inoltre una colazione con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, mentre nella giornata di domani è previsto un Vertice sull’euro. Nello specifico i capi di Stato e di governo dell'Ue discuteranno del proseguimento del sostegno all'Ucraina e alla sua popolazione in risposta all'aggressione militare della Russia. L'Ue intende continuare a fornire un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico per tutto il tempo necessario, tenendo conto che sinora è stato garantita un’assistenza pari a oltre 138 miliardi di euro. Sul tema si è espressa ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha ribadito la ferma volontà, oltre che la compattezza del governo italiano, per quanto concerne il sostegno a Kiev. Importante il capitolo su sicurezza e difesa: i leader discuteranno della necessità per l'Europa di aumentare la sua prontezza alla difesa; del modo di rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa dell'Ue; di ulteriori misure per rendere l'industria della difesa più resiliente e competitiva. Inoltre, sulla base di una presentazione della Commissione europea, i leader discuteranno anche della strategia industriale europea della difesa e del programma europeo di investimenti nel settore della difesa. (segue) (Res)