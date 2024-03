Ue: al via il Consiglio, sul tavolo dei leader Ucraina, difesa, Medio Oriente e immigrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce l’edizione europea del portale “Politico”, con un potenziale ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, “i leader europei temono sempre più uno scenario in cui gli Stati Uniti mettano in discussione le sue garanzie di sicurezza per l’Europa, così come che la Russia possa decidere di testare quanto sia ferrea la clausola di difesa collettiva della Nato prendendo di mira un Paese membro dell’alleanza”. Fra le opzioni sul tavolo, date le scarse capacità di manovra in termini di bilancio, secondo “Politico”, “l’idea di emettere un altro round di obbligazioni congiunte dell’Ue sta guadagnando terreno. Si è formata un’alleanza guidata da Francia, Estonia e Polonia a favore del prestito congiunto” che, tuttavia, dovrà superare lo scetticismo di Germania e Paesi Bassi. I leader dell'Ue discuteranno anche della situazione in Medio Oriente nell’auspicio, come espresso ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si possa arrivare a una posizione univoca da parte del Consiglio europeo che non si è riusciti a raggiungere nella riunione dello scorso dicembre. Spazio anche al tema dell’allargamento, con particolare attenzione alle situazioni di Bosnia-Erzegovina – che auspica l’apertura dei negoziati di adesione –, Ucraina e Moldova: Kiev e Chisinau si aspettano dei chiarimenti sul processo negoziale. Il vertice di oggi e domani giunge, peraltro, dopo che la Commissione europea ha appena pubblicato le sue proposte per la riforma dell’Ue, quindi i leader dovrebbero discutere su come snellire l’apparato burocratico e decisionale dell’Unione ma delle decisioni sul tema sono attese nei prossimi summit. (segue) (Res)