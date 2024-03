Ue: al via il Consiglio, sul tavolo dei leader Ucraina, difesa, Medio Oriente e immigrazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’immigrazione resta fra i temi in agenda dei lavori, un fatto che è motivo di grande soddisfazione per l’Italia che si è battuta a vari livelli per riportare il dossier al centro dell’attenzione europea. Nell'ultima riunione del Consiglio europeo di dicembre, i leader hanno sottolineato l'importanza di perseguire un approccio strategico alla migrazione che unisca una maggiore azione esterna, partenariati con i Paesi di origine e di transito – e la recente missione europea in Egitto si inserisce in questo quadro – oltre che una risposta alle cause profonde della migrazione. I capi di Stato e di governo hanno anche concordato sulla necessità di un controllo efficace delle frontiere esterne dell'Ue e di una lotta risoluta contro criminalità organizzata, traffico e tratta di esseri umani, oltre che sull'intensificazione dei rimpatri. Il Consiglio europeo discuterà della risposta dell'Ue alle attuali preoccupazioni nel settore agricolo: il tema è molto sentito, soprattutto perché come già accaduto nel vertice di febbraio, i trattori si riverseranno nelle strade di Bruxelles per protestare proprio contro varie normative europee che, a loro dire, hanno minato la competitività del settore. Nel corso della due giorni di riunione, inoltre, i leader dell'Ue incontreranno i loro omologhi dei paesi dello Spazio economico europeo, segnatamente l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein, per celebrare il 30esimo anniversario delle loro relazioni. (Res)