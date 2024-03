Auto: Bmw, risultato operativo 2023 più alto nella storia del gruppo, 18,4 miliardi euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Bmw ha raggiunto nel 2023 il risultato operativo più alto nella sua storia, pari a 18,4 miliardi di euro. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt” aggiungendo che, nello scorso anno, le vendite dell'azienda sono aumentate del 6 per cento rispetto al 2022. Allo stesso tempo, il fatturato ha sperimentato un incremento del 9 per cento a 155 miliardi di euro. Per la prima volta, Bmw ha realizzato più vendite del concorrente Mercedes, il cui dato è pari a 153 miliardi di euro. Per il 2024, il gruppo prevede una crescita soltanto leggera del fatturato, nonché una diminuzione dell'utile ante imposte, che nello scorso anno si è attestato a 17 miliardi di euro. Con un rendimento operativo del 9,8 per cento, Bmw è stata più redditizia rispetto al 2022 e e si trova al limite superiore del corridoio di guadagni dell'8-10 per cento. Entro il 2024, l'azienda vuole ricavare almeno l’8 per cento dalla produzione di auto. Intanto, tra il 2022 e il 2023, gli stanziamenti per le attività di ricerca e sviluppo sono aumentati da 6,5 a 7,5 miliardi di euro. (segue) (Geb)