Auto: Bmw, risultato operativo 2023 più alto nella storia del gruppo, 18,4 miliardi euro (2)

- Il direttore finanziario di Bmw, Walter Mertl, ha dichiarato: “Stiamo investendo nel futuro della nostra azienda come mai prima d’ora. La costruzione e la riconversione dei nostri impianti nonché il previsto ampliamento del nostro portafoglio stanno procedendo rapidamente quest’anno”. Con 8,8 miliardi di euro, gli investimenti raggiungono un massimo storico e superano di un miliardo di euro quelli di Mercedes. Le risorse vengono spese soprattutto per la “nuova classe” elettrica, il cui arrivo sul mercato è previsto nel 2025, a partire da una berlina compatta e un Suv. Il gruppo vuole introdurre sei modelli con la nuova architettura elettrica entro il 2027. Entro il 2030, la metà delle auto vendute sarà alimentata dall'elettricità, ossia circa 1,5 milioni di unità all’anno. Tuttavia, Bmw non rinuncia definitivamente al motore a combustione, che verrà modernizzato e continuerà a essere installato fino al prossimo decennio. (Geb)