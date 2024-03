Venezuela: presidenziali, nuova ondata di arresti decima il partito di Machado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale del Venezuela annuncia nuovi ordini d'arresto nei confronti di alti funzionari di Vente Venezuela, il partito della leader delle opposizioni, Maria Corina Machado: il coordinatore organizzativo Henry Alviarez e la dirigente Dignora Hernandez. Accusati di aver preso parte a piani di destabilizzazione del Paese, ai due viene di fatto preclusa la possibilità di presentare una candidatura alle presidenziali del 28 luglio, in sostituzione della stessa Machado: la leader del partito, vincitrice delle primarie realizzate a ottobre scorso e forte di un ampio consenso popolare, è stata inabilitata da una sentenza della giustizia amministrativa, confermata di recente dalla Corte Suprema. E alle presidenziali, con la finestra delle candidature che si apre oggi, non potrà presumibilmente neanche iscriversi Magaly Meda, coordinatrice di campagna e "mano destra" di Machado, data come una delle figure idonee a raccogliere i voti delle opposizioni. (segue) (Vec)