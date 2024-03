Francia: de Romanet presidente di Aeroporti di Parigi fino alla fine delle Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mandato del presidente del gruppo Aeroporti di Parigi (Adp), Augustin de Romanet, è stato rinnovato fino alla fine delle Olimpiadi di Parigi che si terranno questa estate. Lo ha reso noto Matignon, sede del governo francese. L'esecutivo ha spiegato di aver rinnovato l'incarico per "garantire la buona organizzazione" dei Giochi, anche se de Romanet non rimarrà in carica per altri cinque anni. Il mandato prevede un limite di età massimo di 65 anni, mentre l'attuale presidente di Adp ne ha 63. (Frp)