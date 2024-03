Polonia: vicepremier Gawkowski, avvieremo indagini su operato governatore Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse contro il governatore della Banca centrale Adam Glapinski giustificano un'indagine del Tribunale di Stato. Lo ha dichiarato il vice primo ministro polacco Krzysztof Gawkowski all’emittente televisiva “Tvp Info”. Gawkowski ha detto che la mozione per portare Glapinski davanti al tribunale è stata firmata da 115 membri del Parlamento, la quota minima necessaria secondo la legge polacca per procedere in tal senso, e include accuse di aver agito senza il mandato del consiglio direttivo della Banca centrale. (Vap)